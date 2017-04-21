Горожане сообщили о крупном пожаре на Левом берегу

В социальных сетях сообщается о большом пожаре, который угрожает уничтожить расположенные на улице Рокоссовского гаражи.

Сегодня, 21 апреля, в социальных сетях появилась информация о взрыве и пожаре на улице Рокоссовского. По информации очевидцев, огонь распространяется очень быстро, в данный момент пламя уже подступает к гаражам. Также омичи сообщают о том, что на место происшествия приехало много пожарных машин.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области не удалось, поскольку на звонок корреспондента никто не ответил.

Отметим, что это уже не первый крупный пожар на Левом берегу за последние дни. 14 апреля вечером у ТЦ "Континент" выгорело поле. Тушить возгорание приезжало несколько пожарных машин.

На официальном сайте ГУ МЧС по Омской области сообщается, что весной нужно уделять особое внимание пожарной безопасности. Согласно статистике, ежегодно от весенних пожаров страдает множество населённых пунктов. Омичам следует помнить, что в стране введён запрет на выжигание сухой травы на землях запаса и сельскохозяйственного назначения, а также в полосах отвода автомобильных дорог и охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов.