Омская мэрия установит около 500 дорожных знаков за 2 млн рублей

Муниципальное предприятие "Транссигнал" установит на улицах Омска 112 дорожных знаков приоритета, 255 знаков особых предписаний и 32 дорожных знака у образовательных учреждений. Заплатить за это придётся 2 млн рублей.

По информации департамента транспорта администрации города, с победителем электронного аукциона "Транссигнал" заключён контракт. Муниципальное предприятие установит около 500 новых дорожных знаков на сумму более 2 млн рублей.

Данные мероприятия направлены на обеспечение безопасности и бесперебойности дорожного движения, снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, - прокомментировал заместитель начальника отдела организации и безопасности дорожного движения департамента транспорта омской мэрии Сергей Шевелев.

На омских улицах появятся более 112 знаков приоритета, свыше 255 знаков особых предписаний и 32 дорожных знака, расположенных у образовательных учреждений города, в число которых войдут "Дети", "Пешеходный переход" и "Искусственная неровность". Специалисты предупреждают омичей об изменениях в организации дорожного движения с появлением новых знаков.