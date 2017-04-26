Омская художественная школа откроет студию мультипликации

В новом учебном году в ДХШ № 1 имени Саниных откроется мультстудия, которая начнёт свою работу уже в сентябре. Посетить её смогут все желающие. По информации департамента культуры мэрии Омска, ДХШ № 1 победила в грантовом конкурсе от программы "Родные города", объявленном АО "Газпромнефть - ОНПЗ".

Работа студии рассчитана на длительный период и большой охват детей, желающих заниматься искусством мультипликации, - объяснила заместитель директора школы по учебной работе Яна Лугина. - Мы планируем набрать как минимум две группы желающих. Устный опрос учащихся ДХШ № 1 им. Саниных показал, что интерес к мультипликации у детей достаточно высок. Мы рассчитываем, что в течение учебного года руками детей будет создано не менее четырёх полноценных мультфильмов.

Современная мультстудия помещается в обычном классе: для её создания достаточно хорошего фотоаппарата, компьютера и специального программного обеспечения. Также планируется, что в новой студии смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья.

Сначала студия мультипликации откроется в главном корпусе ДХШ № 1 на Иртышской набережной, 40. Если желающих станет много, то дополнительные группы появятся в третьем корпусе школы на улице Стальского.