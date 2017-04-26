Омская художественная школа откроет студию мультипликации
Общество  •  26 апреля 2017, 11:02  •  печать

Омская художественная школа откроет студию мультипликации

Автор:

В сентябре в детской художественной школе № 1 имени Саниных появится студия мультипликации. Проект реализуют на деньги программы "Родные города".

В новом учебном году в ДХШ № 1 имени Саниных откроется мультстудия, которая начнёт свою работу уже в сентябре. Посетить её смогут все желающие. По информации департамента культуры мэрии Омска, ДХШ № 1 победила в грантовом конкурсе от программы "Родные города", объявленном АО "Газпромнефть - ОНПЗ".

Работа студии рассчитана на длительный период и большой охват детей, желающих заниматься искусством мультипликации, - объяснила заместитель директора школы по учебной работе Яна Лугина. - Мы планируем набрать как минимум две группы желающих. Устный опрос учащихся ДХШ № 1 им. Саниных показал, что интерес к мультипликации у детей достаточно высок. Мы рассчитываем, что в течение учебного года руками детей будет создано не менее четырёх полноценных мультфильмов.

Современная мультстудия помещается в обычном классе: для её создания достаточно хорошего фотоаппарата, компьютера и специального программного обеспечения. Также планируется, что в новой студии смогут заниматься дети с ограниченными возможностями здоровья.

Сначала студия мультипликации откроется в главном корпусе ДХШ № 1 на Иртышской набережной, 40. Если желающих станет много, то дополнительные группы появятся в третьем корпусе школы на улице Стальского.

Теги  •  #Газпромнефть-ОНПЗ #мультфильмы #художественная школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Прокуроры ищут халатность и злоупотребления в мэрии Омска и "Тепловой компании"  •  сегодня, 10:50
В Омске ночью насмерть сбили пьяного пешехода  •  сегодня, 10:00  •  
Иван Фищенко продолжит выступления за "Авангард"  •  сегодня, 09:50
На омском "Движении" вспомнили Михаила Врубеля и Егора Летова  •  сегодня, 09:40  •  
Агент Никитина рассказал о возможности продления контракта с "Авангардом"  •  вчера, 20:30
В Омск на фестиваль "Движение" приехали 197 гостей  •  вчера, 19:15  •   1
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400