В Омске нашли тело пропавшей Анастасии Небукиной

Тело нашли рыбаки в Нижнеомском районе на берегу Иртыша. Родственники Анастасии Небукиной провели опознание, в карманах одежды найдены её сотовый телефон и ключи от квартиры.

22-летняя Анастасия Небукина пропала в ноябре прошлого года. Она ушла из дома в посёлке Крутая Горка и не вернулась. Выдвигались различные версии пропажи. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". К поискам подключились омские волонтёры, они-то и обнаружили на заброшенной пристани следы на снегу, которые вели к краю полыньи, образовавшейся в нескольких метрах от воды. Там же была найдена и шапка пропавшей.

Сегодня стало известно о том, что на берегу Иртыша в Нижнеомском районе найдено тело девушки, по описанию очень похожей на Анастасию Небукину. Как пояснили в Следственном комитете, в результате проведенного опознания с участием родственников установлено, что найдена пропавшая Анастасия Небукина. В карманах одежды также нашли её сотовый телефон и ключи от квартиры.

- Вчера около 18:20 часов в дежурную часть отделения МВД России по Нижнеомскому району местные рыбаки сообщили, что на берегу Иртыша в трёх километрах от деревни Бещаул нашли тело неизвестной. На место выехали оперативные сотрудники, участковый уполномоченный полиции, эксперт-криминалист. Как установлено, обнаруженная девушка является пропавшей осенью 2016 года студенткой, в связи с чем поисковые мероприятия прекращены, - уточнили в региональном УМВД.