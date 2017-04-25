В Омск незаконно пригнали семь лошадей
Общество  •  25 апреля 2017, 15:02  •  печать

В Омск незаконно пригнали семь лошадей

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В Черлаке задержали лошадей, которые оказались на территории РФ незаконно. Животных отправили обратно в Казахстан, а их владельца оштрафовали. 

21 апреля в Черлакском районе Омской области во время контрольно-надзорных мероприятий специалисты госветнадзора совместно с Пограничной службой обнаружили факт несанкционированного перегона семи лошадей. Животные могли попасть в страну из Павлодарской области Республики Казахстан.

Животных задержали и разместили на карантин в селе Кузнецовка Черлакского района. Специалисты Россельхознадзора и госветслужбы Омской области провели клинический осмотр лошадей, а работники Пограничного управления ФСБ России установили личность владельца - им оказался житель Казахстана. В настоящее время животных вернули на территорию Казахстана, а их владельца оштрафовали.

Теги  •  #Казахстан #лошади #Россельхознадзор

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