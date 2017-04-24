В омской колонии № 12 незаконно отдали площади под продуктовый магазин
Общество  •  24 апреля 2017, 17:12  •  печать

В омской колонии № 12 незаконно отдали площади под продуктовый магазин

Автор:

Предприниматели в ИК-12 должны были арендовать площадь под продуктовый магазин в 20 "квадратов". По факту площадь под торговлю незаконно увеличили в два раза.

После прокурорской проверки магазин в омской исправительной колонии № 12 придётся закрыть. Ходатайство надзорного ведомства поддержал суд. Выяснилось, что в августе 2015 года между ИК-12 и предприятием торговли заключён договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями колонии. Площадь под торговлю составила 20 кв. м. Здесь реализовывали продукты питания и другие товары для осуждённых. Но по факту для коммерческой деятельности использовалась площадь почти в 50 "квадратов".  Причём без оформления необходимых документов.

- Контроль над правомерным использованием государственного имущества со стороны колонии обеспечен не был. Более того, поскольку в торговых целях использовались помещения большей площадью, чем предусмотрено договором, их передача должна была осуществляться по результатам торгов, которые не проводились, - пояснили в прокуратуре.

Арбитражный суд постановил возвратить имущество в собственность Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний.

Теги  •  #колония #прокуратура #торговля

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  24 апреля 2017, 19:25

Типичная история. Данная сделка явно была не безвозмездной для начальника колонии.

Ответить
Последние новости
В Омске на сына экс-министра Андрея Эрлиха завели уголовное дело  •  сегодня, 21:07
В Омске мошенница обманом выманила у пенсионерки 105 тысяч рублей  •  сегодня, 17:12  •   1
В Омске детсад выплатит 10 тысяч рублей матери ребёнка, порезавшего руку на крыльце  •  сегодня, 16:45
Омич украл полтора километра кабеля под метромостом  •  сегодня, 15:38
Обещанный на прошлом "Движении" памятник Михаилу Ульянову в Омске не откроют  •  сегодня, 14:14
В Омской области пенсионерка упала в котлован и утонула  •  сегодня, 13:35
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Ввавилон 7 лет 240х400