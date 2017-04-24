В омской колонии № 12 незаконно отдали площади под продуктовый магазин

Предприниматели в ИК-12 должны были арендовать площадь под продуктовый магазин в 20 "квадратов". По факту площадь под торговлю незаконно увеличили в два раза.

После прокурорской проверки магазин в омской исправительной колонии № 12 придётся закрыть. Ходатайство надзорного ведомства поддержал суд. Выяснилось, что в августе 2015 года между ИК-12 и предприятием торговли заключён договор безвозмездного пользования нежилыми помещениями колонии. Площадь под торговлю составила 20 кв. м. Здесь реализовывали продукты питания и другие товары для осуждённых. Но по факту для коммерческой деятельности использовалась площадь почти в 50 "квадратов". Причём без оформления необходимых документов.

- Контроль над правомерным использованием государственного имущества со стороны колонии обеспечен не был. Более того, поскольку в торговых целях использовались помещения большей площадью, чем предусмотрено договором, их передача должна была осуществляться по результатам торгов, которые не проводились, - пояснили в прокуратуре.

Арбитражный суд постановил возвратить имущество в собственность Российской Федерации в лице Федеральной службы исполнения наказаний.