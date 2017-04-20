Омские водители примут участие во всероссийской донорской акции
Общество  •  20 апреля 2017, 11:47, последнее обновление 20 апреля 2017, 11:48  •  печать

Омские водители примут участие во всероссийской донорской акции

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В Омске состоится донорская акция "Авто-МотоДонор". Мероприятие поможет развитию Службы крови и добровольного донорства крови.

Акция "Авто-МотоДонор" проводится по всей стране ежегодно и собирает в своих рядах всех участников дорожного движения: байкеров, водителей малолитражек, грузовиков и спорткаров, велосипедистов, роллеров и пешеходов. Омичи могут внести свой вклад в помощь пациентам, нуждающимся в донорской крови.

Идея акции появилась не случайно - на дороге ежегодно происходят происшествия, и водители как никто другой знают о том, что для выздоровления многим пострадавшим нужно переливание крови. В Омске сдать кровь можно будет с 24 по 27 апреля с 8:00 до 11:30 в БУЗОО "Центр крови" по адресу: Магистральная, 33.

Теги  •  #акция #донорство #кровь

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