В Омске маршрутка сбила пожилую женщину
Происшествия  •  20 апреля 2017, 09:55, последнее обновление 20 апреля 2017, 09:57  •  печать

В Омске маршрутка сбила пожилую женщину

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Водитель маршрутного автобуса № 323, поворачивая на улицу Маяковского, сбил женщину, переходящую дорогу. Пострадавшая доставлена в больницу. Никто из пассажиров маршрутки не пострадал.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД сегодня ранним утром. На место автоаварии выехала следственно-оперативная группа, вызваны экстренные службы. Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса Ford Transit, следуя по маршруту № 323 ("3-я Железнодорожная - ул. Бархатовой") при повороте на улицу Маяковского сбил женщину, переходящую дорогу.

Женщина-пешеход 1946 года рождения была доставлена в больницу. В момент ДТП в салоне микроавтобуса находилось 10 пассажиров, никто из них не пострадал. Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства происшествия.

Теги  •  #дороги #ДТП #пешеход

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Комментарии
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Злата Маркова  •  20 апреля 2017, 10:32

Женщине скорейшего выздоровления, а полицейским нужно разобраться и найти виновника ДТП. Может, сама пострадавшая неправильно переходила дорогу.

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