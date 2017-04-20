У "Арены Омск" появится граффити в память об Алексее Черепанове
Общество  •  20 апреля 2017, 10:29  •  печать

У "Арены Омск" появится граффити в память об Алексее Черепанове

Автор:

Подземный переход у спорткомплекса может превратиться в масштабную композицию, посвящённую хоккеисту.

Пространство в переходе у "Арены Омск" в этом году кардинально изменится и станет арт-композицией в память об Алексее Черепанове. Об этих планах стало известно ещё в прошлом году, однако к их реализации планируют приступить только в этом сезоне. Как сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства, рисунок готов выполнить художник Марат Абишев.

Добавим, что Марат Абишев прошлой осенью создал портрет вратаря Александра Вьюхина, погибшего в 2011 году в авиакатастрофе в Ярославле. Однако граффити было временным - на баннере. Созданию более долговечного рисунка помешала погода.

Теги  •  #Алексей Черепанов #Арена Омск #граффити #подземный переход

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Евгений Ронин  •  20 апреля 2017, 10:57

Приятно, что Алексея не забывают, хотя через год с небольшим будет уже 10 лет с момента его гибели.

Ответить
Последние новости
Под Омском сгорели дом, баня и автомобиль. Хозяин погиб  •  сегодня, 08:38
Депутаты надели на омских чиновников "золотые парашюты"  •  вчера, 18:28  •   1
В Омске проводится проверка по факту смерти ребёнка в роддоме № 4  •  вчера, 18:01  •   1
Омский таксист отобрал ноутбук у пассажира из Новосибирска  •  вчера, 17:25  •   3
В Омской области продлили "налоговые каникулы" для предпринимателей  •  вчера, 17:05
Омичи увидят новую военную драму за неделю до российской премьеры  •  вчера, 16:30
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Иети шоу лето 200Х400