Виктор Назаров на форуме ШОС и БРИКС рассказал об омском бизнесе

В 2017 году товарооборот Омской области со странами ШОС и БРИКС вырос на 40 %. Но губернатор Виктор Назаров считает, что необходимо прикладывать больше усилий для развития кооперационных связей.

В эти дни в Уфе проходит III Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Одним из спикеров выступил губернатор Омской области Виктор Назаров.

- Только в прошлом году товарооборот нашего региона со странами-членами ШОС и БРИКС составил порядка 330 млн долларов или 43 % всего объёма внешнеторгового оборота Омской области. В первом полугодии 2017 года наш товарооборот со странами ШОС и БРИКС вырос почти на 40 %. В том числе с основными партнёрами: Казахстаном - на треть, с Китаем - в 2,3 раза, - озвучил цифры омский губернатор.

В Прииртышье создано немало совместных предприятий. Более 40 % из них - с участием капитала Казахстана, Китая, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Индии. Губернатор уверен, что развитие кооперации предпринимательской деятельности должно стать государственной программой.

- Только так мы сумеем помочь малым компаниям найти стабильные рынки сбыта своей продукции. Ведь сегодня крупные корпорации не интересуются мелкими поставщиками. Омская область уже идёт путём кооперации в разных сферах, в том числе в сфере нефтехимии. Поэтому сегодня мы здесь в Уфе, - отметил Виктор Назаров.