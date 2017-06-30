Омский губернатор подписал закон о борьбе с коррупцией
Политика  •  30 июня 2017, 16:21, последнее обновление 30 июня 2017, 16:21  •  печать

Омский губернатор подписал закон о борьбе с коррупцией

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Виктор Назаров подписал закон о противодействии коррупции в Омской области.

В Омской области впервые на законодательном уровне закреплены вопросы планирования деятельности по противодействию коррупции, проведения антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды. Целью закона является совершенствование правовой основы противодействия коррупции в регионе и регулирование отношений, связанных с проведением государственной политики в этой области.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", документ готовило управление губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Закон определяет полномочия губернатора, Законодательного собрания, иных государственных органов и должностных лиц в сфере противодействия коррупции. Также теперь стала возможна поддержка социально ориентированных НКО, формирующих в обществе нетерпимость к коррупционным явлениям.

Антикоррупционный региональный закон в редакции 2009 года признан утратившим силу.

Теги  •  #Виктор Назаров #коррупция

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Комментарии
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Ольга Малышева  •  30 июня 2017, 16:49

Радует, что коррупции дают бой на региональном уровне, издавая закон об антикоррупционной деятельности и совершенствовании правовой основы.
Хоть по капле, но пытаются уничтожить эту гидру - коррупцию, а иначе она способна разрушить социальные устои гневом и возмущением масс.

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