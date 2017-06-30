Омский губернатор подписал закон о борьбе с коррупцией

В Омской области впервые на законодательном уровне закреплены вопросы планирования деятельности по противодействию коррупции, проведения антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды. Целью закона является совершенствование правовой основы противодействия коррупции в регионе и регулирование отношений, связанных с проведением государственной политики в этой области.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", документ готовило управление губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Закон определяет полномочия губернатора, Законодательного собрания, иных государственных органов и должностных лиц в сфере противодействия коррупции. Также теперь стала возможна поддержка социально ориентированных НКО, формирующих в обществе нетерпимость к коррупционным явлениям.

Антикоррупционный региональный закон в редакции 2009 года признан утратившим силу.