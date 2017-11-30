В Омске задержали двух вооруженных мужчин, ранивших омича
Криминал  •  ИА «Омск Здесь» 30 ноября 2017, 17:54, последнее обновление 30 ноября 2017, 18:11  •  печать

В Омске задержали двух вооруженных мужчин, ранивших омича

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37-летний мужчина получил ранения от своих соседей по СНТ. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и изъяли у них большой комплект оружия и боеприпасов. Проводится проверка.

Сегодня, 30 ноября, в Росгвардию поступило сообщение о двух вооруженных мужчинах, которые находятся в СНТ "Полет-10". По информации, полученной от полиции, они подозревались в  причинении вреда здоровью 37-летнему омичу.

Пострадавший мужчина попал ночью в больницу с повреждениями в области бедра и голеностопа от неизвестного оружия. Полицейские, которые разговаривали с прооперированным пациентом, выяснили, что  у подозреваемых при себе есть холодное и огнестрельное оружие.

- В медицинское учреждение поступил гражданин 1980 года рождения с ранениями бедра и голеностопа. Он рассказал, что подобные травмы ему причинил сосед по СНТ. Вся эта ситуация не имеет под собой конфликтной основы, - пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в региональном УМВД.

Сотрудники Росгвардии прибыли по указанному адресу в СНТ, где сначала задержали одного мужчину, а позже – другого. У них были изъяты травматический пистолет, крупный и охотничий ножи, два пневматических ружья, а также двуствольное ружье и патроны. Последние были аналогичны тем, которые травмировали потерпевшего. Задержанные были доставлены в полицию, а оружие и боеприпасы изъяты.

В полиции корреспонденту "Омск Здесь" рассказали, что сейчас с пострадавшим все в порядке. По факту случившегося проводится проверка.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области

Теги  •  #оружие #полиция #пострадавший

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