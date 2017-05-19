Владимир Половинко: "Переучивание взрослых является основным трендом в образовании"

О том, почему нынешним школьникам не стоит выбирать модные профессии и как сотрудникам поддерживать интерес к себе со стороны работодателя, мы поговорили с доктором экономических наук Владимиром Половинко.

Владимир Семёнович, расскажите, какие профессии устаревают прямо сейчас?

Тема суперактуальная. В последние пять лет профессии активно выбывают. Если раньше устаревало 1-2 % примерно за 10-15 лет, то сейчас они выбывают ежегодно. Это связано с автоматизацией, с новыми технологиями. Это повод подумать о том, что ты должен сделать сам, потому что в современных условиях ни одно государство, ни одни патерналистические рычаги не сделают этот выбор за человека. Все мы хотим стабильности, развиваться и работать, а тут раз - и роботы могут заменить человека.

Выбывающие сферы - всё, что связано с простой рутиной. Большие проблемы будут в области продаж, где распространяется бескассовое оборудование. Роботы заменяют низкоквалифицированный труд, который может быть автоматизирован уже в ближайшие пять лет. В России эти процессы идут с отставанием. Вечным среди профессий останется то, что связано с обслуживанием людей: педагогика, медицина, юриспруденция, управление человеческими ресурсами. Хотя всё будет технологизироваться. Второй тренд - во всём мире идёт старение населения, и идёт крен в эту сторону. Люди живут дольше и хотят дольше находиться в активной фазе. Поэтому будет востребовано всё, что связано с сервисами, медицинским обслуживанием, досугом, сферой услуг именно для взрослого населения, а не молодёжи.

Говорят, что сфера услуг развивается, а в промышленности остаётся всё меньше людей. Но это нормальное явление. Количество персонала в сфере производства будет сокращаться, потому что там автоматизация идёт наибольшими темпами. Например, на одном из омских производств, открытом ещё в советские времена, работало 11 тысяч человек, а теперь 1200. Я спрашиваю: "У вас произошло снижение объёма производства?". Мне отвечают: "Нет, мы производим больше, просто за счёт автоматизации и роботизации производительность труда выросла больше чем в десять раз".

На кого лучше учиться и переучиваться сейчас, чтобы получить в будущем актуальную и высокооплачиваемую профессию?

Чтобы быть на плаву, надо развивать свои надпрофессиональные компетенции, так как содержание труда внутри профессии тоже будет меняться. То, что врач делал 50 лет назад и делает сейчас, - разные вещи. И так в любом виде деятельности. Внутри профессии появляются новые компетенции. Нравится нам это или нет, но IT и компьютеризация активно нас преследуют. Дистанционные технологии, информация, вебинары - от этого сейчас никуда не денешься. Поэтому если человек хочет остаться в профессии, он обязан, на мой взгляд, самоорганизоваться и набрать эти компетенции.

Вторая компетенция, которая понадобится каждому, - это всё, что связано с коммуникацией. Если 30-50 лет назад изменение информационного поля было минимальным, то сейчас требуется, чтобы человек мог искать информацию, обрабатывать её, находить что-то новое и быстро это применять. Кто лучше обладает этой компетенцией, тот и ценится работодателем. Третья компетенция - умение работать в команде. Сейчас практически ни один вид деятельности не будет высокорезультативным, если работает одиночка. Нужно строить коммуникацию, понимать своё место в этом взаимодействии, ладить с другими людьми и вместе достигать своего результата.

Какие профессии стоит выбирать сейчас выпускникам?

Очень большая ошибка - выбирать профессии, актуальные прямо сегодня. Сейчас с высшим образованием определяются в 9-м классе. Школьнику ещё два года учиться, потом четыре года бакалавриата и два года магистратуры. Нынешние старшеклассники выйдут на рынок труда только лет через десять. И наступит разочарование, потому что за это время всё изменится.

Стоит ориентироваться на свои способности и профессии будущего. Важно определить свою направленность в профессии и тренды, а также выбрать вуз, который даёт более фундаментальную подготовку. Важно сформировать в вузе системные знания, фундамент, на основе которого студент пойдёт работать в развивающиеся сферы. Самое большое разочарование - выбрать вуз, который больше рекламируют, и не смотреть на педагогический состав, наличие лабораторий, традиций, связь с практикой.

Насколько важно продолжать учиться людям с уже полученным высшим образованием?

Переучивание будет проблемой для многих. Но здесь нет ничего страшного. Если раньше считалось, что работать на одном предприятии сорок лет - это признак доблести, чести и славы, то сейчас нормальным считается, когда человек в своей трудовой биографии меняет три профессии. Это подтверждается практикой успешных людей. Есть реальный пример в Омске. Человек был в медицине, потом сложные времена вынудили торговать медицинским оборудованием. Затем он перешёл в оптовую торговлю, стал специалистом, и СМИ стали привлекать его в качестве комментатора. А сейчас это очень хороший журналист федерального уровня. Так и получилось - из медицины в журналистику. И таких примеров масса.

Переучивание взрослых является основным трендом в образовании. В мире ежегодно обучается 62 % взрослого населения. Один недельный курс обучения в год человек должен пройти обязательно. Это профилактическое обучение. Есть такое понятие - амортизация знаний. Забывается или устаревает 30-35 % информации в год, и если человек не развивается, он становится лишним в своей профессии уже через три года. Это не страшилки, это объективная реальность.