В Омске проведут экспертизу после взрыва телефона 11-летней школьницы

Следователи проведут техническую и судебно-медицинскую экспертизы, чтобы установить причины взрыва гаджета и тяжесть причиненного вреда здоровью.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ об 11-летней девочке, пострадавшей от взрыва мобильного телефона. Как писал "Омск Здесь", инцидент произошел 5 декабря около трех часов ночи.

Напомним, в квартире дома, расположенного на улице 20-го Партсъезда, загорелся мобильный телефон. В этот момент гаджет находился на зарядке и лежал неподалеку от спящей девочки. В результате 11-летняя школьница получила ожоги плеча, кисти и живота первой степени тяжести. Ребенка доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Во время проверки будет назначено проведение технической экспертизы, которая установит причины возгорания, а также исправность зарядного устройства. Будет проведена и судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда здоровью. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.