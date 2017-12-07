В Омске проведут экспертизу после взрыва телефона 11-летней школьницы
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  7 декабря 2017, 17:20  •  печать

В Омске проведут экспертизу после взрыва телефона 11-летней школьницы

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Следователи проведут техническую и судебно-медицинскую экспертизы, чтобы установить причины взрыва гаджета и тяжесть причиненного вреда здоровью.

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ об 11-летней девочке, пострадавшей от взрыва мобильного телефона. Как писал "Омск Здесь", инцидент произошел 5 декабря около трех часов ночи.

Напомним, в квартире дома, расположенного на улице 20-го Партсъезда, загорелся мобильный телефон. В этот момент гаджет находился на зарядке и лежал неподалеку от спящей девочки. В результате 11-летняя школьница получила ожоги плеча, кисти и живота первой степени тяжести. Ребенка доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.

Во время проверки будет назначено проведение технической экспертизы, которая установит причины возгорания, а также исправность зарядного устройства. Будет проведена и судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда здоровью. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.

Теги  •  #больница #мобильный телефон #ожог #проверка #следственный комитет

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Комментарии
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Марина  •  7 декабря 2017, 18:43

Нужно быть осторожнее с гаджетами... Беспечно было оставлять телефон рядом со спящим ребенком.

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Виктория Прищепова  •  7 декабря 2017, 18:35

Да, интересно, что же вызвало такие неприятные последствия. Сама я боюсь ночью оставлять телефон на зарядке.

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Роман Орехов  •  7 декабря 2017, 17:27

Желательно было бы озвучить результаты экспертизы и модель телефона, если проблема будет в его техническом состоянии. Такие проблемы ведь могут и у других экземпляров.

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