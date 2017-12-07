В Омске проведут экспертизу после взрыва телефона 11-летней школьницы

Следственный комитет России по Омской области начал доследственную проверку после публикаций в СМИ об 11-летней девочке, пострадавшей от взрыва мобильного телефона. Как писал "Омск Здесь", инцидент произошел 5 декабря около трех часов ночи.
Напомним, в квартире дома, расположенного на улице 20-го Партсъезда, загорелся мобильный телефон. В этот момент гаджет находился на зарядке и лежал неподалеку от спящей девочки. В результате 11-летняя школьница получила ожоги плеча, кисти и живота первой степени тяжести. Ребенка доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь.
Во время проверки будет назначено проведение технической экспертизы, которая установит причины возгорания, а также исправность зарядного устройства. Будет проведена и судебно-медицинская экспертиза по установлению тяжести вреда здоровью. По результатам проверки вынесут процессуальное решение.
Нужно быть осторожнее с гаджетами... Беспечно было оставлять телефон рядом со спящим ребенком.
Да, интересно, что же вызвало такие неприятные последствия. Сама я боюсь ночью оставлять телефон на зарядке.
Желательно было бы озвучить результаты экспертизы и модель телефона, если проблема будет в его техническом состоянии. Такие проблемы ведь могут и у других экземпляров.