Из горящей многоэтажки возле СибАДИ госпитализировали омичку

Женщина, в чьей квартире произошел пожар, могла самостоятельно подключиться к электросетям. Соседи омички полагают, что это и стало причиной возгорания.

Фотографии пожара по проспекту Мира, 6а, появились сегодня утром в паблике "ЧП Омск". На них видно, как из нескольких окон кирпичной пятиэтажки валит густой дым. "Страшно, проезжали утром по Заозерной, все полыхало", - написала под постом очевидица Светлана Новикова.

В региональном МЧС "Омск Здесь" сообщили, что о пожаре стало известно в 8:33, на его тушение выехали пять машин спецтехники, 22 спасателя. Они эвакуировали из горящей на пятом этаже квартиры 44-летнюю женщину, еще три человека вышли из дома самостоятельно. В результате с огнем удалось справиться к 9:49, пострадавшей потребовалась госпитализация.

- Товарищи, если рядом с вами пустует квартира и неожиданно в ней появляется жилец, не внушающий доверия, сообщайте в соответствующие органы! - поделилась Анастасия Склярова в комментариях под фотографиями.

Девушка отметила, что вовремя вызвать пожарных получилось, поскольку она с близкими оказалась дома в момент происшествия. По ее словам, женщина самовольно подключились к электропроводке. "Все взламывается, все проводится и приводит к печальному результату", - добавила девушка. Эта информация сейчас проверяется полицией и МЧС. Уже известно, что женщине отключили электричество в квартире за долги, уточнили "Омск Здесь" в областном управлении МВД.

Фото: Николай Авдеев/vk.com/chp55