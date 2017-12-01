Омские следователи раскрыли подробности отравления детей в школе № 159
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь»  1 декабря 2017, 22:44, последнее обновление 1 декабря 2017, 22:44  •  печать

Омские следователи раскрыли подробности отравления детей в школе № 159

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Рассматривается вариант, что причиной пищевого отравления могли стать масло или колбаса из школьной столовой.

Напомним, вечером 29 ноября в инфекционное отделение медучреждения госпитализировали 15-летнего девятиклассника гимназии № 159. Еще 10 учащимся разных классов этого учреждения понадобилась амбулаторная медицинская помощь. У всех несовершеннолетних отмечались признаки пищевого отравления.

Омские следователи осмотрели помещения столовой, изъяли документацию на поставку продуктов питания.

Сегодня, 1 декабря, стали известны новые данные по проверке.

- Дети почувствовали недомогание после того, как покушали в школьной столовой. В меню были колбаса, бутерброды с маслом и сыром, макароны с маслом и манная каша. Соответственно, либо колбасой, либо маслом могли отравиться дети. Всем десятерым детям, которые обратились за помощью, уже выставлен диагноз – острая кишечная инфекция, - приводит телекомпания «Антенна-7» слова старшего помощника руководителя следкома по Омской области Ларисы Болдиновой.

По ее словам, на следующий день после инцидента в школу не пришло 17 учащихся. Следователи сейчас устанавливают обстоятельства отсутствия в школе других детей, некоторые ребята поясняют, что тоже почувствовали недомогание.

По результатам проверки действиям работников школы будет дана правовая оценка, а также рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Теги  •  #Лариса Болдинова #отравление #следственный комитет

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