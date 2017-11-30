Прокуратура выясняет, чем отравились ученики омской гимназии

Вечером 29 ноября у десяти школьников проявились симптомы кишечной инфекции, все они обратились в медучреждения. Выяснилось, что заболевшие дети учатся в разных классах одной гимназии и накануне питались в ее столовой. В связи с массовым заболеванием учеников прокуратура Центрального округа организовала проверку организации питания в гимназии № 159.

В гимназии работают контролирующие органы, берутся необходимые пробы и смывы, больше в данный момент ничего сообщить не можем. Но результаты проверки будут обнародованы после ее окончания, - пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Известно лишь, что сейчас один из отравившихся учеников находится в больнице, другие проводят назначенное врачами лечение дома. А в гимназии работают сотрудники прокуратуры Центрального округа, полиции, следственного комитета и специалисты управления Роспотребнадзора по Омской области.