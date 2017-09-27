В Омске пожарные не спасли Mercedes-Benz
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 27 сентября 2017, 11:17, последнее обновление 27 сентября 2017, 12:16  •  печать

В Омске пожарные не спасли Mercedes-Benz

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Автомобиль загорелся неожиданно, а пожарных вызвали слишком поздно, поэтому спасти машину не удалось.

Около 22:00 во вторник на улице 6-й Станционной в Ленинском округе загорелся припаркованный у магазина Mercedes-Benz Е280. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области, о пожаре сообщили слишком поздно. Пожарные прибыли на место происшествия, когда огонь под капотом бушевал в полную силу.

В результате пожара повреждено навесное оборудование моторного отсека, лакокрасочное покрытие капота и электропроводка автомобиля, - сообщает ведомство. - Причина пожара - неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Однако потушить иномарку 1998 года выпуска восемь пожарных смогли за десять минут. Официальной причиной пожара назвали неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Теги  •  #Mercedes #МЧС #пожар

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