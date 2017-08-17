В Омске на опасном перекрёстке сбили мотоциклиста

Вчера, 16 августа, в 18:40 в дежурную часть ОМВД России по Кормиловскому району поступила информация о ДТП, произошедшем в райцентре. Прибывшие на место сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 25-летняя девушка ехала за рулём автомобиля ВАЗ-2106 по Мельничному переулку в сторону улицы Ленина. В какой-то момент она не предоставила преимущество в движении скутеру Alpha и врезалась в него, после чего 16-летний водитель байка столкнулся с автомобилем Lada Kalina. В результате ДТП водитель скутера и его 14-летний пассажир были осмотрены медиками и отпущены.

Также в тот же день в 21:35 в полицию сообщили об аварии на улице Кирова в Омске. Полицейские предварительно установили, что 22-летний водитель автомобиля ехал по улице Кирова в сторону улицы 4-я Рабочая. В районе дома № 20 во время поворота направо он не пропустил мотоцикл Honda и врезался в него. В результате ДТП 26-летний байкер попал в больницу. Полиция проводит проверку.