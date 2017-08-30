В Усть-Ишимском районе сгорело отделение почты

К тушению возгорания привлекли 6 человек и 2 пожарные машины.

Вчера, 29 августа, в 7:02 в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области позвонили омичи и рассказали, что в посёлке Малая Бича Усть-Ишимского района произошло возгорание. Как оказалось, в здании почты начался пожар.

В 7:43 сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, и только в 13:30 - потушить окончательно. Тушением пожара занимались 11 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.