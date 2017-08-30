В Усть-Ишимском районе сгорело отделение почты
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 10:31  •  печать

В Усть-Ишимском районе сгорело отделение почты

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К тушению возгорания привлекли 6 человек и 2 пожарные машины.

Вчера, 29 августа, в 7:02 в дежурную часть ГУ МЧС России по Омской области позвонили омичи и рассказали, что в посёлке Малая Бича Усть-Ишимского района произошло возгорание. Как оказалось, в здании почты начался пожар.

В 7:43 сотрудники МЧС смогли локализовать пожар, и только в 13:30 - потушить окончательно. Тушением пожара занимались 11 человек и 4 единицы техники. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнём.

Теги  •  #МЧС #пожар #почта

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  30 августа 2017, 12:45

Долго тушили пожар. Теперь люди без почты останутся? Надо пока временное здание искать и строить новую.

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