В Омске 20 человек эвакуировались из горящего магазина
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 11:03, последнее обновление 28 августа 2017, 11:13  •  печать

В Омске 20 человек эвакуировались из горящего магазина

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К тушению пожара в магазине привлекли четыре пожарных машины и 16 спасателей.

Вчера, 27 августа, в 16:33 в пожарную часть поступила информация о возгорании магазина, расположенного рядом с домом № 163 на проспекте Мира. Покупатели и продавцы - всего 20 человек - эвакуировались из опасного помещения самостоятельно. К тушению пожара были привлечены 16 спасателей и четыре единицы техники.

Когда они приехали, кровля магазина и силовой кабель горели открытым огнём. Сотрудники МЧС потушили пожар в 16:56. Как оказалось, его причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отметим, что никто из омичей не пострадал.

Теги  •  #магазин #пожар

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  28 августа 2017, 11:34

Хорошо, что все обошлось без паники среди покупателей, иначе последствия пожара могли быть непредсказуемыми.

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