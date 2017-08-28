В Омске 20 человек эвакуировались из горящего магазина

К тушению пожара в магазине привлекли четыре пожарных машины и 16 спасателей.

Вчера, 27 августа, в 16:33 в пожарную часть поступила информация о возгорании магазина, расположенного рядом с домом № 163 на проспекте Мира. Покупатели и продавцы - всего 20 человек - эвакуировались из опасного помещения самостоятельно. К тушению пожара были привлечены 16 спасателей и четыре единицы техники.

Когда они приехали, кровля магазина и силовой кабель горели открытым огнём. Сотрудники МЧС потушили пожар в 16:56. Как оказалось, его причиной стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Отметим, что никто из омичей не пострадал.