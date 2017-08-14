Стали известны причины падения столба на автобус в Омске
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 14 августа 2017, 15:43, последнее обновление 14 августа 2017, 15:50  •  печать

Стали известны причины падения столба на автобус в Омске

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Омские прокуроры начали проверку инцидента, произошедшего в понедельник днём на Ленинградском мосту. Проезжавший троллейбус повредил опору контактной сети, из-за чего столб упал на проезжавший следом автобус.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области, виновником инцидента стал троллейбус маршрута № 16, повредивший опору контактной сети, в результате верхняя часть столба нависла над дорогой. Водитель троллейбуса тут же позвонил в диспетчерскую, линию электропередач обесточили. Однако ещё до приезда ремонтных служб столб упал на крышу проезжавшего пассажирского автобуса маршрута № 14. Сейчас на месте аварии ведутся ремонтные работы, пострадавших нет.

- Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения уполномоченными органами законодательства при эксплуатации линий электропередач на территории, прилегающей к проезжей части. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в надзорном органе.

Теги  •  #автобус #прокуратура #столб

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