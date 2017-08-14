На Горбатом мосту в Омске столкнулись пять машин

13 августа около 23:35 на Горбатом (Октябрьском) мосту в Омске произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять автомобилей. Об аварии рассказали очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, по предварительным данным, Mercedes G320L (Gelandewagen) ехал по улице 2-й Восточной в сторону улицы Нейбута. В районе Октябрьского моста иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в KIA Rio DE. После этого Mercedes врезался в Lifan.

Вследствие двойного ДТП у Mercedes оторвало колесо, которое отлетело и попало в ВАЗ-2110 и Renault Logan. 49-летний водитель KIA в результате аварии попал в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.