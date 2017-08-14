На Горбатом мосту в Омске столкнулись пять машин

13 августа около 23:35 на Горбатом (Октябрьском) мосту в Омске произошло массовое ДТП, в котором пострадали пять автомобилей. Об аварии рассказали очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области, по предварительным данным, Mercedes G320L (Gelandewagen) ехал по улице 2-й Восточной в сторону улицы Нейбута. В районе Октябрьского моста иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в KIA Rio DE. После этого Mercedes врезался в Lifan.
Вследствие двойного ДТП у Mercedes оторвало колесо, которое отлетело и попало в ВАЗ-2110 и Renault Logan. 49-летний водитель KIA в результате аварии попал в больницу.
Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.
Чаще всего массовые ДТП происходят из-за несоблюдения дистанции. Две столкнутся, а потом в них въезжают.
Следует назвать прошлую неделю "раздолбайкой", такого количества ДТП не было с зимы, но зимой то из-за условий, а так.