На трассе в Омской области ВАЗ сбил 11-летнего велосипедиста

Водитель отечественного авто сбил школьника на велосипеде, когда тот переезжал дорогу.

Вчера, 3 августа, в 12:15 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП на автодороге Калачинск-Ивановка. На место аварии выехала следственно оперативная группа, были вызваны экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по трассе Калачинск-Ивановка. В районе 1 км он сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу.

В результате ДТП 11-летний велосипедист попал в больницу. В настоящее время полиция проводит проверку.