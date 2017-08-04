На трассе в Омской области ВАЗ сбил 11-летнего велосипедиста 
Происшествия  •   4 августа 2017, 10:42, последнее обновление 4 августа 2017, 11:34  •  печать

На трассе в Омской области ВАЗ сбил 11-летнего велосипедиста 

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Водитель отечественного авто сбил школьника на велосипеде, когда тот переезжал дорогу.

Вчера, 3 августа, в 12:15 в дежурную часть автоинспекции поступила информация о ДТП на автодороге Калачинск-Ивановка. На место аварии выехала следственно оперативная группа, были вызваны экстренные службы.

Прибывшие на место сотрудники полиции предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по трассе Калачинск-Ивановка. В районе 1 км он сбил велосипедиста, пересекавшего дорогу.

В результате ДТП 11-летний велосипедист попал в больницу. В настоящее время полиция проводит проверку.

Теги  •  #больница #велосипедист #ДТП #школьник

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