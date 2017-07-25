Омич на иномарке сбил 11-летнего велосипедиста  

Накануне в Омске школьник на велосипеде попал под колёса автомобиля Suzuki.

Вчера, 24 июля, в 13:25 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Зелёный переулок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Прибывшие на место аватрии сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 39-летняя водитель автомобиля Suzuki ехала по улице Зелёный переулок в сторону улицы Карбышева. В районе дома № 27 она сбила 11-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по диагонали справа налево во встречном направлении.

В результате ДТП школьник с полученными травмами был доставлен в больницу. Полиция проводит проверку.