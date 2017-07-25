Омич на иномарке сбил 11-летнего велосипедиста  
Происшествия  •  25 июля 2017, 12:57, последнее обновление 25 июля 2017, 13:02  •  печать

Омич на иномарке сбил 11-летнего велосипедиста  

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Накануне в Омске школьник на велосипеде попал под колёса автомобиля Suzuki.

Вчера, 24 июля, в 13:25 в дежурную часть ГИБДД поступила информация о ДТП на улице Зелёный переулок. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, также была вызвана бригада скорой помощи.

Прибывшие на место аватрии сотрудники автоинспекции предварительно установили, что 39-летняя водитель автомобиля Suzuki ехала по улице Зелёный переулок в сторону улицы Карбышева. В районе дома № 27 она сбила 11-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по диагонали справа налево во встречном направлении.

В результате ДТП школьник с полученными травмами был доставлен в больницу. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #велосипедист #ДТП #иномарка #школьник

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Комментарии
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Александр Божежар  •  25 июля 2017, 14:37

Иногда складывается впечатление что велосипедисты себя бессмертными считают и пересекают дорогу когда угодно, что приводит к таким инцидентам.

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