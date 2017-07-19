В Омске на экс-судью завели уголовное дело за мошенничество
Общество  •  19 июля 2017, 22:20, последнее обновление 19 июля 2017, 23:03  •  печать

В Омске на экс-судью завели уголовное дело за мошенничество

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Председатель Следственного комитета РФ возудил уголовное дело в отношении экс-судьи Натальи Вовченко, которая подозревается в махинациях с маткапиталом.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении бывшей судьи Ленского районного суда Омска Натальи Вовченко. Она подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат в размере порядка 350 тыс. руб.

По версии следствия, Вовченко в 2011-2012 годах предоставила в Пенсионный фонд ложную информацию о направлении выделенных ей средств маткапитала якобы на покупку квартиры. При этом она совершила несколько фиктивных сделок купли-продажи жилья, находившегося в собственности её сына.

Отметим, что ранее квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении экс-судьи. Расследование уголовного дела поручено Следственному комитету России по Омской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Теги  •  #материнский капитал #мошенничество #судья #уголовное дело

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