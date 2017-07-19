Омский подросток обокрал цветочный магазин, чтобы подарить девушке цветы

В Горьковском районе Омской области подростки ограбили цветочный магазин почти на 12 тыс. руб.

Вчера, 18 июля, в дежурную часть полиции по Горьковскому району обратилась продавец цветочного магазина, расположенного на улице Ленина, с заявлением о краже. Сумму ущерба она оценила в 11 790 руб.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы взлома, а также сняли отпечатки пальцев. По ним правоохранители определили, что преступление совершил несовершеннолетний. Сотрудники полиции приехали к заброшенной школе, где часто собираются подростки. На территории здания и были обнаружены спрятанные розы, наручные часы, зажигалка и многое другое.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личности подозреваемых. Ими оказались 14-летний и 18-летний подростки, которые около двух часов ночи проникли в торговый павильон, взломав замок отвёрткой. Как объяснил 18-летний подозреваемый, цветы он хотел подарить девушке.

В настоящее время похищенное возвращено законному владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.