В Омске будут судить грабителей-неудачников, пытавшихся взорвать банкомат

Пятеро парней пытались взломать банкоматы, подорвав их. Но взрывной силы не хватило, чтобы получить доступ к наличным деньгам.

Заместителем прокурора Ленинского округа Омска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу пятерых омичей. Они обвиняются в совершении двух преступлений, которые довести до конца так и не смогли.

Парни, по мнению следствия, испытывая материальные проблемы, решили ограбить банкомат. Причём взорвав его при помощи газа. Для этого они хорошо подготовились. Нашли газовый баллон, гвоздодёр, машину. Проведя несколько испытаний с использованием холодильника, найденного на свалке, ночью 12 января они подъехали к одному из многоэтажных домов по ул. Карбышева. Здесь на первом этаже установлены два банкомата.

Надев маски и перчатки, обвиняемые попытались взорвать один из них. Но взрывной силы не хватило для повреждения корпуса хранилища. Завладеть наличностью не удалось. Но омичи не отчаялись. Спустя несколько дней они вновь пошли на дело. Правда, объектом их внимания стал другой банкомат. Но результат оказался прежним. По той же причине преступление совершить не удалось. Как поясняют в прокуратуре, в банкоматах на тот период времени находилось более 7 млн руб.

Вину в совершении попытки краж молодые люди признали полностью. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.