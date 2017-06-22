Омичка на иномарке сбила двух пешеходов прямо на зебре

Накануне вечером произошло ДТП на улице Заозёрной. Два пешехода попали в больницу после того, как их сбила 55-летняя женщина на Toyota Funcargo.

Вчера, 21 июня, в 18:17 в дежурную часть ГИБДД поступила информация от оператора скорой помощи о ДТП на улице Заозёрной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место автоинспекторы предварительно установили, что 55-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Funcargo ехала по улице Заозёрной в сторону улицы Менделеева. В районе дома № 17 она сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по зебре.

В результате ДТП 26-летняя девушка и 22-летний парень были госпитализированы. Полиция проводит проверку.