Омичка на иномарке сбила двух пешеходов прямо на зебре
Происшествия  •  22 июня 2017, 11:33, последнее обновление 22 июня 2017, 11:33  •  печать

Омичка на иномарке сбила двух пешеходов прямо на зебре

Автор:

Накануне вечером произошло ДТП на улице Заозёрной. Два пешехода попали в больницу после того, как их сбила 55-летняя женщина на Toyota Funcargo.

Вчера, 21 июня, в 18:17 в дежурную часть ГИБДД поступила информация от оператора скорой помощи о ДТП на улице Заозёрной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа.

Прибывшие на место автоинспекторы предварительно установили, что 55-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Funcargo ехала по улице Заозёрной в сторону улицы Менделеева. В районе дома № 17 она сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по зебре.

В результате ДТП 26-летняя девушка и 22-летний парень были госпитализированы. Полиция проводит проверку.

Теги  •  #ДТП #зебра #пешеход

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Монин  •  22 июня 2017, 12:50

Не удивлюсь, если окажется, что пешеходы переходили дорогу, даже не посмотрев, пропускают их водители или не замечают.

Ответить
Юлия Скиба  •  22 июня 2017, 12:01

Что-то участились случаи на дороге с участием женщин-водителей. Куда смотрят дамы?

Ответить
Последние новости
В Омске ко Дню города запустят "Трамвай радости"  •  сегодня, 16:36
Омский Роспотребнадзор отверг обвинение в гонениях на белок  •  сегодня, 16:13
К осени в Омске отремонтируют ещё две дороги  •  сегодня, 15:51
Тарифы на горячую и холодную воду возрастут почти на 6 %  •  сегодня, 15:36  •   1
Счётная палата припомнила Мединскому недостроенные омские объекты  •  сегодня, 15:10
Власти Омска не будут экономить на салюте в честь Дня города  •  сегодня, 14:59  •   1
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400