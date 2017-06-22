Омичка на иномарке сбила двух пешеходов прямо на зебре

Вчера, 21 июня, в 18:17 в дежурную часть ГИБДД поступила информация от оператора скорой помощи о ДТП на улице Заозёрной. На место аварии выехала следственно-оперативная группа.
Прибывшие на место автоинспекторы предварительно установили, что 55-летняя женщина-водитель автомобиля Toyota Funcargo ехала по улице Заозёрной в сторону улицы Менделеева. В районе дома № 17 она сбила двух пешеходов, которые переходили дорогу по зебре.
В результате ДТП 26-летняя девушка и 22-летний парень были госпитализированы. Полиция проводит проверку.
Не удивлюсь, если окажется, что пешеходы переходили дорогу, даже не посмотрев, пропускают их водители или не замечают.
Что-то участились случаи на дороге с участием женщин-водителей. Куда смотрят дамы?