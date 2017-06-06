Суд назначил экс-бухгалтеру ТСЖ "Комфорт" два года условно

В Омске вынесен приговор бывшему бухгалтеру ТСЖ "Комфорт" 34-летней Ольге Фоминой, которая присвоила себе более 500 тыс. руб., принадлежащих организации.

Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного бухгалтера ТСЖ "Комфорт" 34-летней Ольги Фоминой. Она признана виновной по части 3 ст. 160 УК РФ.

Суд установил, что Фомина, занимая должность главбуха, с марта по декабрь 2015 года присвоила себе 536 тыс. руб., принадлежащих компании. После получения платежей за услуги от жильцов многоквартирного дома, она не вносила деньги в кассу организации, а тратила на личные нужды.

Свою вину в совершении преступления Ольга Фомина признала полностью, однако никаких мер по возмещению ущерба не приняла. Суд учёл, что у неё на иждивении находится малолетний ребёнок, и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком в два с половиной года. Также суд обязал погасить причинённый ущерб в полном объёме.