В Омске ищут преступника, ограбившего студента в подъезде дома

Следственными органами СК России по Омской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту разбойного нападения на учащегося техникума. На 17-летнего юношу напали 12 мая в подъезде его дома на ул. Нефтезаводской. Парня избили и похитили у него телефон и деньги.

Сейчас следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также задержание подозреваемых.

Правоохранителям удалось составить фоторобот одного из них. Органы следствия обращаются к гражданам, узнавшим на фото подозреваемого, с просьбой сообщить о нём в правоохранительные органы по тел. 79-36-02, 21-11-59 или 02.