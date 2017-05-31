В Омске ищут преступника, ограбившего студента в подъезде дома

Следственными органами СК России по Омской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту разбойного нападения на учащегося техникума. На 17-летнего юношу напали 12 мая в подъезде его дома на ул. Нефтезаводской. Парня избили и похитили у него телефон и деньги.
Сейчас следователями совместно с сотрудниками полиции проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления, а также задержание подозреваемых.
Правоохранителям удалось составить фоторобот одного из них. Органы следствия обращаются к гражданам, узнавшим на фото подозреваемого, с просьбой сообщить о нём в правоохранительные органы по тел. 79-36-02, 21-11-59 или 02.
Грустно осознавать, что грабители у нас не перевелись и их жертвой может стать любой из нас, не каждый сможет им противостоять.
Гоп стоп на студентов - это, конечно, низко пали господа бандиты - ведь среди учащихся техникумов мажоров-то почти нет, а значит максиму, что они взяли с этого студента - телефон да тыща рублей - а сидеть, если поймают, -долго. Мелко размениваются, а вот губернатора или кого еще подобного - слабо? - Слабо, потому что кишка тонка!