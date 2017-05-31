ИКЕА 1200*90
В Омске затоплено 94 дачных участка
Происшествия  •  31 мая 2017, 07:44, последнее обновление 31 мая 2017, 10:14  •  печать

В Омске затоплено 94 дачных участка

Автор:

МЧС проводит в Ленинском округе города разъяснительную работу с собственниками дач.

На территории Омской области по состоянию на 23:00 30 мая подтоплен 51 приусадебный участок в Черлакском районе, шесть приусадебных участков в Усть-Ишимском районе и 94 дачных участка на территории товарищества "Тепличный-2" в Ленинском округе Омска. В Черлаке вода отступила на пять сантиметров за сутки. В ближайшее время её уровень может уменьшиться ещё на 6-7 сантиметров. В ликвидации последствий паводка в Черлакском районе задействовано 85 человек и 30 единиц техники.

В Усть-Ишимском районе ожидают поднятия уровня воды в Иртыше на 10-12 сантиметров. За минувшие сутки вода поднялась до отметки в 749 сантиметров. С владельцами дачных участков в Ленинском округе Омска спасатели ведут разъяснительную работу.

Теги  •  #МЧС #паводок

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Анна Мишина  •  31 мая 2017, 10:39

Не повезло владельцам этих участков. Придется им начать дачный сезон с опозданием.

Ответить
Последние новости
"Кто наделал, тот и должен подтирать". Правительство Омской области снизило ставки на аренду земли  •  сегодня, 17:07
Строители назвали дату перекрытия улицы Ленина  •  сегодня, 16:59
В Омске изменит работу светофор в центре города  •  сегодня, 16:44
Нормативы на ОДН больше не будут шокировать омичей  •  сегодня, 16:16  •   1
Народ пожелал новому замглавы омского Минстроя "поработать подольше"  •  сегодня, 15:35
Омский дендросад имени Гензе откроет сезон экскурсий  •  сегодня, 15:34
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400