В Омске затоплено 94 дачных участка

На территории Омской области по состоянию на 23:00 30 мая подтоплен 51 приусадебный участок в Черлакском районе, шесть приусадебных участков в Усть-Ишимском районе и 94 дачных участка на территории товарищества "Тепличный-2" в Ленинском округе Омска. В Черлаке вода отступила на пять сантиметров за сутки. В ближайшее время её уровень может уменьшиться ещё на 6-7 сантиметров. В ликвидации последствий паводка в Черлакском районе задействовано 85 человек и 30 единиц техники.

В Усть-Ишимском районе ожидают поднятия уровня воды в Иртыше на 10-12 сантиметров. За минувшие сутки вода поднялась до отметки в 749 сантиметров. С владельцами дачных участков в Ленинском округе Омска спасатели ведут разъяснительную работу.