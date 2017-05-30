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В Омске распространили информацию о появлении маньяка-педофила
Происшествия  •  30 мая 2017, 22:05, последнее обновление 30 мая 2017, 22:17  •  печать

В Омске распространили информацию о появлении маньяка-педофила

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В социальных сетях появилось сообщение о мужчине, который выслеживает детей, затаскивает их в подъезд и насилует. Сотрудники правоохранительных органов информацию о маньяке опровергли.

Сегодня, 30 мая, в паблике "Аварийный Омск" появилась информация о маньяке-педофиле, орудующем в районе ТК "Маяк" на Левом берегу. Автор публикации Иван Проскурня утверждает, что пострадали две девочки семи и девяти лет.

- Это животное преследует ребёнка до подъезда и заталкивает туда, когда открывается дверь. Следите за своими детьми и будьте внимательнее к окружающим, вдруг именно вы сможете помочь в поимке этого урода. Полиция поиски ведёт, - уверяет Иван Проскурня.

В пресс-службе полиции и СУ СК информацию о появлении маньяка-педофила не подтвердили, заявив, что опубликованные в соцсетях сведения не соответствуют действительности. Спустя несколько часов "Аварийный Омск" удалил пост о маньяке. 

Теги  •  #Левобережье #маньяк #педофил #полиция

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