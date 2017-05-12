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Омич, потребовавший самолёт в обмен на заложников, отправится под суд
Происшествия  •  12 мая 2017, 11:36, последнее обновление 12 мая 2017, 11:48  •  печать

Омич, потребовавший самолёт в обмен на заложников, отправится под суд

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В Омской области направлено в суд уголовное дело в отношении 22-летнего Виктора Ремзанцева, который обвиняется в ложном сообщении об акте терроризма.

Тюкалинский межрайонный прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего Виктора Ремзанцева. Он обвиняется по ст. 207 УК РФ.

По мнению следствия, 14 марта 2017 года в 22:30 омич позвонил в дежурную часть полиции и сообщил о захвате заложников, которыми оказались посетители Дома культуры в селе Белоглазово Тюкалинского района Омской области. Мужчина потребовал 2 млн руб. и самолёт, угрожая убить граждан при невыполнении требований.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность звонившего - ранее судимого за угон автомобиля и грабёж Виктора Ремзанцева. Свою вину в совершении преступления мужчина признал, объяснив, что просто хотел проверить эффективность работы полицейских.

В настоящее время уголовное дело направлено в Тюкалинский городской суд Омской области для рассмотрения по существу.

Теги  •  #захват заложников #пьяный #самолет #суд #уголовное дело

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