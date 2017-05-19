Жителя Омской области приговорили к обязательным работам за кражу автомобильных номеров
Происшествия  •  19 мая 2017, 13:28, последнее обновление 19 мая 2017, 14:51  •  печать

Жителя Омской области приговорили к обязательным работам за кражу автомобильных номеров

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Житель Тарского района Омской области открутил регистрационные номера у четырёх автомобилей и требовал деньги за их возвращение. Суд приговорил его к 240 часам обязательных работ.

Мировой судья вынес приговор по уголовному делу в отношении 18-летнего жителя Тарского района Омской области. Он признан виновным в "Неправомерном завладении государственными регистрационными знаками транспортных средств".

Суд установил, что в конце 2016 года омич с помощью отвёртки, гаечного ключа и ножниц снял регистрационные номера с четырёх автомобилей. После чего он оставлял на лобовом стекле записки с требованием выплатить ему от трёх до пяти тысяч рублей за возвращение госзнаков. Чтобы с ним могли выйти на контакт, злоумышленник также писал в записке номер телефона.

Свою вину омич признал полностью и добровольно отдал владельцам похищенные знаки. Мировой судья назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Теги  •  #госномер #кража #обязательные работы #суд

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