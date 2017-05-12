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Омичка вместе с родственником задержала мужчину, напавшего на неё
Происшествия  •  12 мая 2017, 17:01  •  печать

Омичка вместе с родственником задержала мужчину, напавшего на неё

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Омичка спряталась в торговом павильоне от мужчины с ножом, который требовал у неё мобильный телефон. Не растерявшись, она позвала на помощь родственника и самостоятельно задержала злоумышленника.

Около 3 часов ночи в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в районе моста имени 60-летия Победы омичи удерживают подозреваемого в нападении на женщину. Молодого человека передали прибывшей следственно-оперативной группе.

Выяснилось, что задержанный угрожал ножом женщине на улице Волочаевской, требуя отдать ему мобильный телефон. Омичка не растерялась и закрылась в ближайшем торговом павильоне, после чего подозреваемый скрылся.

Позже 39-летняя пострадавшая позвала родственника, живущего неподалеку, и разыскала нападавшего. Догнав его возле метромоста, она позвонила в полицию.

Задержанным оказался 18-летний студент колледжа, который привлекался к ответственности в 2016 года за побои. При личном досмотре полицейские изъяли у него нож. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Омичу грозит до 10 лет лишения свободы.

Теги  •  #нападение #нож #разбой #родственник #уголовное дело

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