Омич с ножом угрожал жителям многоэтажки, требуя впустить его в подъезд

Пьяный омич с ножом звонил в квартиры дома, расположенного на улице 70 лет Октября, и выкирикивал угрозы в адрес неизвестного мужчины. Перепуганные жители позвонили в полицию, после чего злоумышленника задержали.

11 мая около 20:00 в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение о вооруженном мужчине, который угрожает жителям многоэтажного дома на улице 70 лет Октября. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу выехала группа задержания Росгвардии.

Во дворе дома силовики заметили мужчину с ножом, который выкрикивал угрозы о насилии в сторону неопределённого окна дома. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали правонарушителя.

В ходе разбирательств выяснилось, что пьяный мужчина узбекской национальности вооружился ножом и попытался проникнуть в подъезд дома. Он стал названивать в разные квартиры через домофон и выкрикивать угрозы в адрес неизвестного мужчины.

Перепуганные жители подъезда не открыли входную дверь, а о происшествии сообщили в правоохранительные органы. Устанавливается личность мужчины, который стал объектом угроз. В настоящее время 48-летний задержанный доставлен в отдел полиции.