Омич с ножом угрожал жителям многоэтажки, требуя впустить его в подъезд

11 мая около 20:00 в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение о вооруженном мужчине, который угрожает жителям многоэтажного дома на улице 70 лет Октября. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу выехала группа задержания Росгвардии.
Во дворе дома силовики заметили мужчину с ножом, который выкрикивал угрозы о насилии в сторону неопределённого окна дома. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали правонарушителя.
В ходе разбирательств выяснилось, что пьяный мужчина узбекской национальности вооружился ножом и попытался проникнуть в подъезд дома. Он стал названивать в разные квартиры через домофон и выкрикивать угрозы в адрес неизвестного мужчины.
Перепуганные жители подъезда не открыли входную дверь, а о происшествии сообщили в правоохранительные органы. Устанавливается личность мужчины, который стал объектом угроз. В настоящее время 48-летний задержанный доставлен в отдел полиции.
Выпил лишнего мужик и померещилось ему, что кто-то обидел его. Теперь может отправиться в места не столь отдаленные и подумать там о вреде алкоголя.