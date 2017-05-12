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Омич с ножом угрожал жителям многоэтажки, требуя впустить его в подъезд
Происшествия  •  12 мая 2017, 14:50, последнее обновление 12 мая 2017, 15:40  •  печать

Омич с ножом угрожал жителям многоэтажки, требуя впустить его в подъезд

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Пьяный омич с ножом звонил в квартиры дома, расположенного на улице 70 лет Октября, и выкирикивал угрозы в адрес неизвестного мужчины. Перепуганные жители позвонили в полицию, после чего злоумышленника задержали.

11 мая около 20:00 в дежурную часть органов внутренних дел поступило сообщение о вооруженном мужчине, который угрожает жителям многоэтажного дома на улице 70 лет Октября. Чтобы проверить  информацию, по указанному адресу выехала группа задержания Росгвардии.

Во дворе дома силовики заметили мужчину с ножом, который выкрикивал угрозы о насилии в сторону неопределённого окна дома. Сотрудники Росгвардии обезоружили и задержали правонарушителя.

В ходе разбирательств выяснилось, что пьяный мужчина узбекской национальности вооружился ножом и попытался проникнуть в подъезд дома. Он стал названивать в разные квартиры через домофон и выкрикивать угрозы в адрес неизвестного мужчины.

Перепуганные жители подъезда не открыли входную дверь, а о происшествии сообщили в правоохранительные органы. Устанавливается личность мужчины, который стал объектом угроз. В настоящее время 48-летний задержанный доставлен в отдел полиции.

Теги  •  #нож #подъезд #пьяный #Росгвардия

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Комментарии
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Николай Каринин  •  12 мая 2017, 16:26

Выпил лишнего мужик и померещилось ему, что кто-то обидел его. Теперь может отправиться в места не столь отдаленные и подумать там о вреде алкоголя.

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