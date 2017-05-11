Житель Омской области ранил двух своих знакомых во время застолья

Житель Омской области набросился с ножом на своих собутыльников. В результате 31-летний мужчина скончался на месте, а 33-летний омич выбежал из дома и попросил вызвать ему скорую.

Вчера, 10 мая, во дворе частного дома, расположенного в городе Исилькуль Омской области, приехавшие по вызову сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 31-летнего мужчины. Следственный комитет РФ по Омской области возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

В результате совместной работы следователей и полицейских было установлено, что к преступлению причастен 25-летний хозяин дома. В настоящее время подозреваемый задержан.

По версии следствия, задержанный выпивал вместе со своими знакомыми. В это время он беспричинно ударил ножом потерпевшего и его 33-летнего приятеля, который выбежал из дома и попросил соседей вызвать скорую.

Пострадавший был госпитализирован, ему оказана медицинская помощь, а 31-летний мужчина скончался на месте. Подозреваемый загрузил его тело в автомобиль, якобы для того, чтобы отвезти в больницу. В это время он был задержан приехавшими по вызову сотрудниками полиции.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжается.