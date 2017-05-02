Полицейские задержали группу молодых омичей, похищавших крышки люков

В Омске группа 18-летних злоумышленников украла восемь крышек от канализационных люков стоимостью более 50 тыс. руб.

На протяжении месяца в полицию поступали заявления от представителя омской компании о хищении крышек канализационных люков в Советском округе. Сотрудники уголовного розыска установили, что воры орудовали по ночам или под утро во дворах домов на улицах Лаптева, Химиков, 2-й Поселковой.

Во время поквартирного обхода жители домов рассказали, что видели молодых людей, которые загружали в автомобиль тяжёлые крышки. Оперативники установили лиц, причастных к преступлению, и задержали 18-летних злоумышленников в гараже в Советском округе.

На допросе омичи рассказали, что похищенные крышки перевозили на машине в гараж отца одного из задержанных, а затем сдавали под видом лома: таким образом им удалось сбыть восемь крышек. Сумма ущерба составила более 50 тыс. руб.

Возбуждены уголовные дела за кражу, совершённую группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.