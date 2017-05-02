В Омске парень с девушкой взяли кредиты на 60 тысяч рублей по утерянным паспортам

Омич вместе с приятельницей взял в банке ссуды по чужим паспортам. Один из документов он нашёл, а ещё один - похитил. Возбуждено уголовное дело.

В полицию поступило заявление от представителя банковской организации о хищении денег и невыполнении условий кредитных договоров. Полицейские узнали, что в сентябре 2016 года двое мужчин оформили ссуды в банке во время покупки мобильных телефонов, аксессуаров и планшета, после чего долгое время не платили.

Оперативники выяснили, что паспорта, по которым были заключены договоры займов, числятся утерянными. Изучение финансовых документов компании показало, что кредиты оформил один из работников магазина цифровой техники. Также полицейские установили соучастницу - 27-летнюю жительницу Исилькульского района.

Оказалось, что женщина совершила преступление вместе со своим 19-летним знакомым, который в ноябре прошлого года нашёл чужой паспорт, а ещё один - похитил. Парень уговорил приятельницу, после чего они получили денежные ссуды в размере более 60 тыс. руб. по чужим документам.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". Злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы.