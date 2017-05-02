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В Омске мужчина сорвался с крыши дома из-за сильного ветра
Происшествия  •   2 мая 2017, 12:07, последнее обновление 2 мая 2017, 12:58  •  печать

В Омске мужчина сорвался с крыши дома из-за сильного ветра

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35-летний омич ремонтировал кровлю на пятиэтажном доме. Работы проводил без страховки и при сильном порыве ветра не смог удержаться.

Вчера, 1 мая, около 12:30 35-летний мужчина ремонтировал кровлю на крыше 5-этажного дома на улице Добровольского, пишет "Вечерний Омск". Омич работал без страховки, поэтому в какой-то момент сильный порыв ветра сдул его с крыши. Мужчина сорвался, получив травмы, несовместимые с жизнью, из-за чего скончался на месте.

Корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили информацию в следственном комитете. По факту несчастного случая проводится проверка.

Теги  •  #крыша #несчастный случай #следственный комитет #страховка

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Комментарии
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Анна Мишина  •  2 мая 2017, 12:32

Вот так собственная глупость и безалаберность приводит к таким последствиям.

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