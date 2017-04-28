Омская полиция ищет исполняющую желания подозреваемую

В полицию обратилась омичка с заявлением о краже золотых изделий у её 14-летней дочери. Оперативники выяснили, что школьница возвращалась домой из поликлиники, когда к ней подошла незнакомая женщина и рассказала, что она ясновидящая, и даже угадала три желания девочки.

После этого злоумышленница объяснила, что для исполнения этих желаний школьнице нужно принести из дома все золотые изделия и бумажном свёртке, чтобы провести с ним якобы обряд. Девочка выполнила все указания и только вечером обнаружила, что свёрток пуст, о чём и рассказала матери. Женщина оценила ущерб в 39 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход, проверили места возможного сбыта украшений, а также составили портрет подозреваемой: женщине на вид около 40-45 лет, среднего телосложения, кожа смуглая с пигментными пятнами, глаза карие. Злоумышленница была одета в серую спортивную шапку, бордовую куртку с капюшоном, тёмные джинсы и короткие женские ботинки. С собой у неё был светло-синий джинсовый портфель на длинных лямках.