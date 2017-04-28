Омская полиция ищет исполняющую желания подозреваемую
Происшествия  •  28 апреля 2017, 16:53  •  печать

Омская полиция ищет исполняющую желания подозреваемую

Автор:

В Омске мошенница украла золотые изделия у 14-летней школьницы под предлогом исполнения трёх желаний.

В полицию обратилась омичка с заявлением о краже золотых изделий у её 14-летней дочери. Оперативники выяснили, что школьница возвращалась домой из поликлиники, когда к ней подошла незнакомая женщина и рассказала, что она ясновидящая, и даже угадала три желания девочки.

После этого злоумышленница объяснила, что для исполнения этих желаний школьнице нужно принести из дома все золотые изделия и бумажном свёртке, чтобы провести с ним якобы обряд. Девочка выполнила все указания и только вечером обнаружила, что свёрток пуст, о чём и рассказала матери. Женщина оценила ущерб в 39 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Сотрудники уголовного розыска провели поквартирный обход, проверили места возможного сбыта украшений, а также составили портрет подозреваемой: женщине на вид около 40-45 лет, среднего телосложения, кожа смуглая с пигментными пятнами, глаза карие. Злоумышленница была одета в серую спортивную шапку, бордовую куртку с капюшоном, тёмные джинсы и короткие женские ботинки. С собой у неё был светло-синий джинсовый портфель на длинных лямках.

Теги  •  #золото #мошенничество #полиция #розыск #школьница

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Виктор Квадрант  •  28 апреля 2017, 17:41

Скорее всего, девочка - не первая жертва этой "исполнительницы".
Сложно будет найти мошенницу.

Ответить
Последние новости
В Омской области экс-глава района получил новый срок за растрату  •  сегодня, 17:53
Определён график работы омских больниц в праздники  •  сегодня, 17:37
Сезонные отключения воды начнутся в мае с городка Нефтяников  •  сегодня, 17:23  •   1
Вкладчики омского банка "Сибэс" получат страховые выплаты  •  сегодня, 17:07  •   1
В Омске 140 человек хотят стать депутатами от "Единой России"  •  сегодня, 17:00
В Омске решили сдать в аренду огромный участок под "китайской оптовкой"  •  сегодня, 16:44
Еще новости
Загрузка...
Иети шоу лето 200Х400