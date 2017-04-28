Начальник Тарского лесничества отделался условным сроком за превышение должностных полномочий
Происшествия  •  28 апреля 2017, 12:44, последнее обновление 28 апреля 2017, 13:17  •  печать

Начальник Тарского лесничества отделался условным сроком за превышение должностных полномочий

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Суд приговорил главу Тарского лесничества Николая Каменецкого к 1 году тюрьмы условно за превышение должностных полномочий.

Следственный комитет РФ собрал доказательства, которые были признаны судом достаточными для вынесения приговора начальнику отдела Тарского лесничества Главного управления лесного хозяйства Омской области Николаю Каменецкому. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

Следствие и суд установили, что летом 2016 года начальник Тарского лесничества обнаружил вырубку 56 деревьев сосны и берёзы. По просьбе знакомых, которые предположили, что в вырубке виноват их общий приятель, он указал в официальных документах меньшее количество деревьев, тем самым снизив сумму ущерба с 261,5 тыс. до 4,6 тыс. руб.

После этого обвиняемый составил протокол об административном правонарушении на подставное лицо, тем самым привлекая к ответственности невиновного человека, от имени которого знакомые обвиняемого заплатили штраф в сумме 5 тыс. руб.

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил подсудимого к 1 году тюрьмы условно.

Теги  •  #превышение полномочий #суд #уголовное дело #условный срок

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