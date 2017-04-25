Омские вахтовики зарезали мужчину, а затем утопили его тело в болоте
Происшествия  •  25 апреля 2017, 16:56, последнее обновление 25 апреля 2017, 17:17  •  печать

Омские вахтовики зарезали мужчину, а затем утопили его тело в болоте

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Нижневартовские следователи раскрыли жестокое убийство, совершённое двумя жителями Омской области.

В середине апреля текущего года в Нижневартовске из болота, расположенного неподалёку от базы ООО "НВ-Строй" вытащили тело 41-летнего разнорабочего. На его теле криминалисты обнаружили множество ножевых ранений, и впоследствии по факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов установили двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Омской области, работавшие на базе вахтовым методом. Впоследствии следователями была установлена и картина произошедшего.

- По данным следствия, в ночь на 15 апреля 2017 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории базы, договорились убить разнорабочего, с которым у них сложились неприязненные отношения, - рассказали в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу. - Переодевшись в рабочую одежду, они взяли нож, а затем, по версии следствия, нанесли спящему мужчине множество ножевых ранений, от которых тот скончался.После этого, обвиняемые перенесли тело в болото, а затем инсценировали самовольный уход мужчины, выбросив в болото все его личные вещи. Одежду потерпевшего обвиняемые сожгли.

По ходатайству следователя задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательной базы.

Теги  •  #болото #вахтовик #Нижневартовск #убийство

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