Омские вахтовики зарезали мужчину, а затем утопили его тело в болоте

В середине апреля текущего года в Нижневартовске из болота, расположенного неподалёку от базы ООО "НВ-Строй" вытащили тело 41-летнего разнорабочего. На его теле криминалисты обнаружили множество ножевых ранений, и впоследствии по факту убийства было возбуждено уголовное дело. В ходе следственных действий сотрудники правоохранительных органов установили двух мужчин, подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители Омской области, работавшие на базе вахтовым методом. Впоследствии следователями была установлена и картина произошедшего.

- По данным следствия, в ночь на 15 апреля 2017 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории базы, договорились убить разнорабочего, с которым у них сложились неприязненные отношения, - рассказали в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу. - Переодевшись в рабочую одежду, они взяли нож, а затем, по версии следствия, нанесли спящему мужчине множество ножевых ранений, от которых тот скончался.После этого, обвиняемые перенесли тело в болото, а затем инсценировали самовольный уход мужчины, выбросив в болото все его личные вещи. Одежду потерпевшего обвиняемые сожгли.

По ходатайству следователя задержанным была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленный на закрепление доказательной базы.