Пьяные омичи разгромили ночью аптеку из-за шприца
Происшествия  •  25 апреля 2017, 16:37, последнее обновление 25 апреля 2017, 16:37  •  печать

Пьяные омичи разгромили ночью аптеку из-за шприца

Автор:

Сотрудники Росгвардии задержали трёх омичей, которые разбили стекло входной двери в одной из круглосуточных аптек в Нефтяниках. 

25 апреля около трёх часов ночи сработала тревожная сигнализация в одной из круглосуточных аптек в Нефтяниках. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что  неизвестные омичи пришли в аптеку за шприцом, однако товара в наличии не оказалось. Тогда один из посетителей разбил стекло входной двери, после чего омичи сели в ВАЗ-2104 и уехали. Сумма ущерба составила 3 тыс. руб.

После этого испуганная фармацевт нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии передали полученную информацию коллегам, патрулировавшим неподалёку. Разыскиваемый автомобиль был найден на территории гаражного кооператива, расположенного неподалеку от Красноярского тракта. В нём находились три омича в возрасте от 23 до 26 лет. Все они были пьяны, а также не имели водительских прав и документов на машину. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Теги  •  #аптека #пьяный #Росгвардия

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Дмитрий Медведев пообещал выделить детским театрам 300 млн рублей  •  сегодня, 17:36
В России будет создан единый ресурс культурных грантов  •  сегодня, 16:55
Мнение экспертов о фильме "Матильда" не будет учитываться при разрешении на прокат  •  сегодня, 16:46
На форуме в Омске Безруков попросил господдержки театральных гастролей  •  сегодня, 16:30
Контрафактные кроссовки "привели" омского бизнесмена к штрафу в 250 тысяч рублей  •  сегодня, 16:05
Игорь Угольников рассказал об образе современного телевизионщика  •  сегодня, 15:45
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Дача весна 240Х400