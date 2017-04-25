Пьяные омичи разгромили ночью аптеку из-за шприца

25 апреля около трёх часов ночи сработала тревожная сигнализация в одной из круглосуточных аптек в Нефтяниках. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии выяснили, что неизвестные омичи пришли в аптеку за шприцом, однако товара в наличии не оказалось. Тогда один из посетителей разбил стекло входной двери, после чего омичи сели в ВАЗ-2104 и уехали. Сумма ущерба составила 3 тыс. руб.

После этого испуганная фармацевт нажала кнопку тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии передали полученную информацию коллегам, патрулировавшим неподалёку. Разыскиваемый автомобиль был найден на территории гаражного кооператива, расположенного неподалеку от Красноярского тракта. В нём находились три омича в возрасте от 23 до 26 лет. Все они были пьяны, а также не имели водительских прав и документов на машину. Подозреваемых доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.