Экс-бухгалтер средней школы, похитившая 230 тысяч рублей, отделалась условным сроком

В Омске вынесен приговор бывшему бухгалтеру средней школы, которая под видом зарплаты сотрудникам перевела себе на счёт более 230 тыс. рублей. Суд приговорил её к двум годам условно с испытательным сроком полтора года.

Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-бухгалтера средней школы. Она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Суд установил, что в период с декабря 2013 года по июль 2014 года омичка, занимая должность бухгалтера, подготовила документы по начислению заработной платы работникам учреждения, в которые внесла недостоверные сведения о суммах, которые зачисляла на принадлежащий ей лицевой счёт. В результате она похитила более 230 тыс. руб. со счёта школы.

Свою вину в совершении преступления женщина признала, добровольно возместила причинённый ущерб и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. Куйбышевский районный суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.