Экс-бухгалтер средней школы, похитившая 230 тысяч рублей, отделалась условным сроком
Происшествия  •  25 апреля 2017, 10:40, последнее обновление 25 апреля 2017, 10:49  •  печать

Экс-бухгалтер средней школы, похитившая 230 тысяч рублей, отделалась условным сроком

Автор:

В Омске вынесен приговор бывшему бухгалтеру средней школы, которая под видом зарплаты сотрудникам перевела себе на счёт более 230 тыс. рублей. Суд приговорил её к двум годам условно с испытательным сроком полтора года.

Куйбышевский районный суд города Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении экс-бухгалтера средней школы. Она признана виновной в присвоении чужого имущества с использованием своего служебного положения.

Суд установил, что в период с декабря 2013 года по июль 2014 года омичка, занимая должность бухгалтера, подготовила документы по начислению заработной платы работникам учреждения, в которые внесла недостоверные сведения о суммах, которые зачисляла на принадлежащий ей лицевой счёт. В результате она похитила более 230 тыс. руб. со счёта школы.

Свою вину в совершении преступления женщина признала, добровольно возместила причинённый ущерб и ходатайствовала о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.  Куйбышевский районный суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года.

Теги  •  #бухгалтер #суд #уголовное дело #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
LIVE: Совещание с участием Дмитрия Медведева в правительстве Омской области  •  сегодня, 13:05  •  Live
Омичка обнаружила на месте захоронения родственника могилу другого человека  •  сегодня, 12:45  •   1
Депутаты отказались облагать кандидатов в мэры Омска полумиллионным залогом  •  сегодня, 11:46  •   1
Омские дзюдоисты завоевали 16 медалей на чемпионате России  •  сегодня, 11:35
Дмитрию Медведеву покажут Омскую крепость и Воскресенский собор  •  сегодня, 10:30  •   1
Единоросс Жуков отметил, что Омск после 300-летия "выглядит прекрасно"  •  сегодня, 10:23  •   1
Еще новости
Семинар-практикум 240Х400
Ввавилон 7 лет 240х400