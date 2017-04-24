У 90-летней омички похитили 150 тыс. рублей

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску обратилась 90-летняя омичка, заявившая о хищении 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Поздно ночью на стационарный телефон старушке позвонил мошенник, представившийся её сыном. Он сообщил, что сбил человека. Чтобы избежать уголовного наказания потребовался перевод всей имеющейся наличности. Злоумышленник, представившись следователем, объяснил пенсионерке, как через банкомат перевести крупную сумму.

Утром после разговора с сыном пожилая омичка поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства преступления, готовят запросы в банковские организации и операторам телефонной связи, для установления личностей злоумышленников.