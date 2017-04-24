У 90-летней омички похитили 150 тыс. рублей
Происшествия  •  24 апреля 2017, 07:39, последнее обновление 24 апреля 2017, 07:43  •  печать

У 90-летней омички похитили 150 тыс. рублей

Автор:

Старушка пыталась избавить от уголовной ответственности сына, который якобы сбил человека.

Накануне в дежурную часть отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску обратилась 90-летняя омичка, заявившая о хищении 150 тыс. рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Поздно ночью на стационарный телефон старушке позвонил мошенник, представившийся её сыном. Он сообщил, что сбил человека. Чтобы избежать уголовного наказания потребовался перевод всей имеющейся наличности. Злоумышленник, представившись следователем, объяснил пенсионерке, как через банкомат перевести крупную сумму.

Утром после разговора с сыном пожилая омичка поняла, что стала жертвой мошенников. В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают все обстоятельства преступления, готовят запросы в банковские организации и операторам телефонной связи, для установления личностей злоумышленников.

Теги  •  #мошенничество #пенсионерка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский Дом дружбы отметил 20-летие фестивалем  •  сегодня, 07:26
Испанский футболист посетил шоу Сергея Лазарева в Омске  •  вчера, 19:05  •  
Гран-при омского фестиваля снова получил белорусский фильм  •  вчера, 17:03
Омск предложили объединить с другими городами южной Сибири  •  вчера, 12:23  •   3
Омичей возмутило плохое состояние животных Большереченского зоопарка  •  вчера, 11:05  •   3  •  
С Гребенщикова спросили. Вице-губернатора вызвали на допрос по делу о злоупотреблении должностными полномочиями  •  вчера, 10:06  •  
Еще новости
Загрузка...
Семинар-практикум 240Х400
Ввавилон 7 лет 240х400