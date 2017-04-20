В Омске промышленный альпинист упал с высоты четвёртого этажа
Происшествия  •  20 апреля 2017, 12:10, последнее обновление 20 апреля 2017, 12:10  •  печать

В Омске промышленный альпинист упал с высоты четвёртого этажа

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22-летний пострадавший попал в больницу с тяжёлыми травмами после падения с высоты четвёртого этажа. Мужчину подвела страховка.

Вчера, 19 апреля, около 19:00 в БСМП-1 был доставлен 22-летний житель Омска. Врачи обнаружили у него кататравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом позвоночника. Как пишет "Ом1", молодой человек работает промышленным альпинистом.

Трагедия произошла, когда парень работал на доме на улице Дмитриева, 15/1. Омича подвела страховка, поэтому он упал на землю с высоты четвёртого этажа. Врачи стараются спасти жизнь пострадавшему. На сегодняшний день его состояние оценивается, как крайне тяжёлое.

Теги  •  #альпинист #больница #страховка

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