Драгоценные монеты в честь ЧМ по футболу появятся в Омске не раньше 2018 года

Центробанк РФ выпустил новые памятные монеты - на них изображены города, где пройдут матчи чемпионата, и волк Забивака.

Как рассказали в ЦБ РФ, в денежное обращение запустили монеты из драгоценных и недрагоценных металлов, посвященные проведению в России чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Это серебряные монеты номиналом три рубля с футболистом и символами трех городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи, а также кубком чемпионата на фоне стилизованной чаши стадиона. Тираж каждой из четырех монет составит до 24 тысяч.

В единственном виде подготовлена золотая монета 999-й пробы номиналом 50 рублей. На ней тоже выгравирован кубок, но на фоне орнамента, отображающего, по задумке, российскую культуру и фольклорное наследие. Таких монет будет не больше 12 тысяч.

Из недрагоценных металлов изготовили монеты номиналом 25 рублей с символом чемпионата - волком Забивакой в обычном и цветном исполнении. В первом варианте тираж составит 19,75 млн штук, во втором - 250 тыс.

Однако ни одну из памятных монет пока не получится купить в Омске. "Все запланировано на 2018 год", - сообщили "Омск Здесь" в региональном отделении Центробанка России. Точные сроки и тиражи пока не уточняются.

Фото: www.cbr.ru