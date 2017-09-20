Инвестор пообещал за четыре года построить в Омске аэропорт "Фёдоровка"
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 12:57, последнее обновление 20 сентября 2017, 13:25  •  печать

Инвестор пообещал за четыре года построить в Омске аэропорт "Фёдоровка"

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Глава холдинга "Новапорт" Роман Троценко заявил, что новый аэропорт в Омске можно построить за четыре года.

В эфире "Общественного российского телевидения" глава холдинга "Новапорт" Роман Троценко прокомментировал ситуацию с аэропортом "Омск-Фёдоровка", который планируют построить в сибирском миллионнике с 1979 года.

- Аэропортное хозяйство в стране, если взять начало 2000-х годов, было очень запущенным: старые терминалы, низкий пассажиропоток. <…> В Омске было начато строительство аэропорта "Фёдоровка". Потом строительство остановили, он был заброшен, пришёл в негодное состояние. Сегодня какую-то часть работ нужно делать заново. Мы со своей стороны сейчас ведём предпроектную работу по этому аэропорту. Мы готовы взяться за "Фёдоровку". И если всё пойдёт по нашему плану, то через четыре года с настоящего момента Омск будет иметь новый аэропорт. В Омске проблема тяжёлая, но её можно решить, - уверен Роман Троценко.

Старый недостроенный терминал придётся снести, поскольку в нём, по мнению Романа Троценко, нет никакой ценности, к тому же он стал опасен для пребывания.

"Новапорт" - сеть региональных аэропортов России, включающая 13 аэропортов в разных регионах России. Холдинг создан в 2002 году на паритетных началах и принадлежит группе компаний AEON Corporation и инвестиционному холдингу Meridian Capital (Казахстан).

Теги  •  #аэропорт #Федоровка

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